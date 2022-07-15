Путин назначил Юрия Борисова новым главой "Роскосмоса" вместо Рогозина

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Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", – говорится в тексте документа.

От должности вице-премьера Борисов освобожден. Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, до сегодняшнего дня возглавлявшего космическую корпорацию. Данные решения вступают в силу со дня подписания соответствующих указов.

13 июля в СМИ появились слухи о том, что Борисов в скором времени уйдет в отставку. Осведомленные источники тогда только предполагали, что политик может возглавить "Роскосмос".

Комментировать возможные кадровые перестановки в Кремле не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что о подобных изменения руководство страны сообщает по факту.