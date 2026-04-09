09 апреля, 23:39

Политика

Мелания Трамп опровергла слухи о личных связях с Джеффри Эпштейном

Фото: whitehouse.gov

Первая леди США Мелания Трамп опровергла сообщения СМИ о своих личных связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, назвав подобные слухи попыткой дискредитировать ее репутацию. Об этом она заявила во время выступления в Белом доме.

"Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, но я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию", – отметила супруга президента США.

Трамп подчеркнула, что никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном, а их периодические пересечения объяснялись лишь совпадением их социальных кругов в Нью-Йорке и Флориде. Она также заявила, что не была жертвой финансиста и ничего не знала о его преступной деятельности.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

