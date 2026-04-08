MS NOW: конгресс США допросит Билла Гейтса из-за связей с Эпштейном

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила журналист издания MS NOW Микаэл Шнелл в соцсети X.

Американский конгресс допросит бизнесмена 10 июня. При этом Гейтс уже давал показания по делу Эпштейна в начале марта.

Сам Гейтс ранее признался, что проводил время с Эпштейном. Тем не менее он отрицал участие в его противоправной деятельности.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.