Кронпринцесса Норвегии рассказала, что Эпштейн манипулировал ею

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит рассказала в первом интервью государственной телерадиокомпании (NRK) о своих отношениях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и заявила, что тот манипулировал ею.

"Для меня невероятно важно взять на себя ответственность за то, что я недостаточно тщательно проверила информацию о нем. И взять ответственность за то, что я позволила так манипулировать собой и обманывать себя", – сказала она.

При этом длительность интервью была сокращена до 20 минут, королевский дворец объяснил это состоянием здоровья кронпринцессы. Она также не стала раскрывать имя человека, который познакомил ее с Эпштейном, и ушла от ответа на некоторые вопросы – например, сказала, что не помнит, какую информацию нашла о нем в интернете после знакомства.

После того, как были опубликованы файлы Эпштейна, многие норвежские СМИ указывали на то, что Метте-Марит не только активно переписывалась с ним, но и неоднократно встречалась с ним. Некоторые пользователи отмечали, что тон их общения можно назвать "интимным".

Однако когда у кронпринцессы спросили, действительно ли их общение можно охарактеризовать таким словом, она ответила, что тон переписки был "товарищеским".

Помимо этого, она выразила сожаление о том, что после очередного ареста Эпштейна она не рассказала общественности достаточно подробностей о своей связи с ним. Она объяснила, что думала о необходимости сохранять в тайне частную жизнь, кроме того, ей было сложно "осознать произошедшее".

В то же время она заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна, но понимала, что он "плохой человек", с которым не нужно иметь дел, и что она должна была предостерегать людей от связи с ним.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В начале 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Там, в частности, содержались письма в адрес экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда.



По данным СМИ, сама Метте-Марит упоминается в новых документах свыше тысячи раз. Королевский двор подтверждал, что кронпринцесса провела в поместье Эпштейна во Флориде 4 дня в январе 2013 года. При этом журналисты утверждали, что финансист дважды приглашал Метте-Марит на свой остров, но неизвестно, посещала ли она его.

В том же интервью кронпринц Хокон сказал, что знал о том, что его супруга дружит с Эпштейном и что они встречались в США, Кроме того, когда финансист приезжал в Осло, кронпринцесса водила его в Фронгнер-парк.

