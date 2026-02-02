Фото: AP Photo/New York State Sex Offender Registry

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн считал, что рубль должен стать следующей мировой валютой. Об этом стало известно из новых обнародованных данных по его делу.

Финансист выразил такое мнение в электронном письме, отправленном бывшему премьеру Норвегии Турбьерну Ягланду.

"Следующей настоящей мировой валютой должен стать российский рубль, а не китайский юань", – говорилось в письме Эпштейна.

Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. На этом публикации материалов по делу Эпштейна окончательно завершатся.

В новом массиве документов имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3 тысяч раз. Утверждается, что он устраивал вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних. В документах также приводятся показания одной из пострадавших девушек, которая обвиняет Трампа в том, что тот изнасиловал ее в 13-летнем возрасте.

Позже Минюст опроверг связи Трампа с несовершеннолетней, указав, что некоторые из документов содержат "ложные и сенсационные заявления".

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.