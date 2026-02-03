Форма поиска по сайту

03 февраля, 21:17

Политика

Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN (Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Политик указал, что причиной такого решения должна стать масштабная атака России. При этом Грэм уверен, что передача Киеву ракет станет переломным фактором в военном плане.

"Очевидно, что давление, которое мы оказываем, чтобы побудить (Владимира. – Прим. ред.) Путина сесть за стол переговоров и прекратить масштабные атаки против Украины, не работает", – заявил сенатор.

Также он поддержал усиление экономического давления на РФ, включая меры против покупателей нефти из России. По словам Грэма, Индия стала закупать значительно меньше российского энергоресурса, поэтому аналогичные действия со стороны других импортеров должны остановить боевые действия.

В ночь на 3 февраля российские войска массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была проведена в качестве ответа на атаки Киева по гражданским объектам РФ.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский указывал, что Киев скорректирует работу своей переговорной группы, а МИД государства проинформирует партнеров о происходящем.

