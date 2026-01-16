Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN (Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Российские солдаты не покинут освобожденные территории, как бы того ни хотела Украина, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на своей странице в Х.

"Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время", – объяснил он.

Сенатор подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы заключить соглашение, которое остановит будущий конфликт. Этого не смогли достичь прошлые президенты США Барак Обама и Джо Байден. При этом любое будущее соглашение нужно провести через американский конгресс.

Ранее Владимир Путин указал на то, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто и чем раньше это произойдет, тем лучше. Он отметил, что нужно вернуться к предметному обсуждению инициатив в рамках построения новой справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.

