Более 8 тыс человек посетили Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 8 тысяч юных москвичей посетили Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта в спорткомплексе "Лужники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

Главным событием мероприятия стали массовые лыжные гонки, среди участников которых были москвичи с ограниченными возможностями здоровья. На них школьники, студенты и педагоги преодолевали дистанции в один и два километра.

"Больше всего мне понравился мастер-класс по хоккею. Инструкторы доступно все объяснили, помогли и показали ключевые приема. Но и кроме хоккея было чем заняться – на фестивале работало множество площадок", – рассказал ученик школы № 1287 Илья Нуштаев.

Вместе с тем ребята могли посоревноваться в тэг-регби, волейболе и тактической игре в снежки. Одним из самых зрелищных событий оказался футбол в валенках. Также на фестивале были открыты площадки для керлинга, снежного дартса и биатлонного стрельбища.

В рамках мероприятия прошли чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" и лыжный забег директоров столичных колледжей и школ.

Кроме того, на фестивале выступили известные спортсмены. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал о повышении выносливости на тренировках, серебряный призер чемпионата России фигурист Макар Игнатов поделился секретами мастерства, а олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов раскрыл тонкости хоккейных тактик.

Ранее стартовала регистрация на участие в Московской лыжной неделе, которая пройдет с 4 по 8 февраля. На лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе "Лужники" впервые состоится ночная гонка. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут соревноваться за выход в финал на дистанции 3 километра, а лучшие участники преодолеют дистанцию 800 метров в двух забегах.

