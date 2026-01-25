Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 12:04

Спорт

Более 8 тыс человек посетили Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 8 тысяч юных москвичей посетили Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта в спорткомплексе "Лужники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

Главным событием мероприятия стали массовые лыжные гонки, среди участников которых были москвичи с ограниченными возможностями здоровья. На них школьники, студенты и педагоги преодолевали дистанции в один и два километра.

"Больше всего мне понравился мастер-класс по хоккею. Инструкторы доступно все объяснили, помогли и показали ключевые приема. Но и кроме хоккея было чем заняться – на фестивале работало множество площадок", – рассказал ученик школы № 1287 Илья Нуштаев.

Вместе с тем ребята могли посоревноваться в тэг-регби, волейболе и тактической игре в снежки. Одним из самых зрелищных событий оказался футбол в валенках. Также на фестивале были открыты площадки для керлинга, снежного дартса и биатлонного стрельбища.

В рамках мероприятия прошли чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" и лыжный забег директоров столичных колледжей и школ.

Кроме того, на фестивале выступили известные спортсмены. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал о повышении выносливости на тренировках, серебряный призер чемпионата России фигурист Макар Игнатов поделился секретами мастерства, а олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов раскрыл тонкости хоккейных тактик.

Ранее стартовала регистрация на участие в Московской лыжной неделе, которая пройдет с 4 по 8 февраля. На лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе "Лужники" впервые состоится ночная гонка. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут соревноваться за выход в финал на дистанции 3 километра, а лучшие участники преодолеют дистанцию 800 метров в двух забегах.

Олимпийский чемпион Александр Легков провел лыжный мастер-класс в "Лужниках"

Читайте также


спортгород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика