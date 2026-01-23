Форма поиска по сайту

23 января, 14:16

Спорт

Началась регистрация на участие в Московской лыжной неделе

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Московская лыжная неделя пройдет с 4 по 8 февраля. Стартовала регистрация на участие в мероприятии, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Она (Московская лыжная неделя. – Прим. ред.) объединит сразу несколько гонок для любителей спорта разных возрастов", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".

На лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе "Лужники" 4 февраля впервые состоится ночная гонка. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут соревноваться за выход в финал на дистанции 3 километра, а лучшие участники преодолеют дистанцию 800 метров в двух забегах.

На этой же площадке 6 февраля юные спортсмены примут участие в соревнованиях "Детская гонка Москвы".

Кроме того, 7 февраля в спортивном клубе (СК) "Альфа-Битца" пройдет гонка "Лыжня России" на дистанцию 10 километров. Она является самой крупной по числу участников лыжной гонкой во всей Европе.

Московский лыжный марафон также пройдет в СК "Альфа-Битца" 8 февраля. Победителей определят в абсолютной категории на дистанции 25 километров, а также в абсолютной и всех возрастных категориях на дистанции 50 километров.

Ранее сообщалось, что в олимпийском комплексе "Лужники" 25 января пройдет Второй этап лыжной серии Topski Family. В соревнованиях принимают участие взрослые, дети, семьи и корпоративные команды. Предлагается несколько форматов. Участники также смогут пообедать кашей из полевой кухни, выпить горячий чай и увидеть анимационную программу.

Читайте также


спортгород

