Второй этап лыжной серии Topski Family пройдет в "Лужниках" 25 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Второй этап лыжной серии Topski Family пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Там отметили, что в этих уникальных соревнованиях принимают участие взрослые, дети, семьи и корпоративные команды. Предлагается несколько форматов, чтобы каждый нашел что-то подходящее для себя. Для детей и взрослых предусмотрен индивидуальный старт на дистанциях от 500 метров до 5 километров, включая и отдельную дистанцию классикой.

В рамках второго этапа серии пройдут эстафеты и семейные соревнования, добавили в пресс-службе. Дети и родители в семейном зачете должны будут пройти свою дистанцию индивидуально, а в конце будет считаться сумма их мест в определенных возрастных категориях.

Семейная эстафета с одним ребенком будет проходить в формате командной гонки на одной трассе. Она рассчитана на папу, маму и ребенка. В этом сезоне впервые будет и эстафета для семьи с двумя детьми.

Участников ждут также корпоративные и клубные эстафеты "четверо на 1 км", но с определенными условиями. Например, в команде обязательно присутствие минимум одной девушки. В клубной эстафете может принимать участие только один тренер.

Помимо соревнований, участников ждут другие интересные события. Они смогут пообедать кашей из полевой кухни и выпить горячий чай, увидеть анимационную программу, выступление барабанщиков, а также получить медали-пазлы и подарки от партнеров и организаторов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы, которую создали по новым единым рекомендациям.

От обычной лыжни она отличается специальной системой искусственного оснежения, благодаря которой может не зависеть от погодных условий. Она стала самой крупной в мире трассой с искусственным оснежением, освещением и инфраструктурой в черте города.

