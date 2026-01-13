Форма поиска по сайту

13 января, 17:35

Эксклюзивные мастер-классы по фигурному катанию пройдут в "Лужниках"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские фигуристки Анна Щербакова и Алиса Двоеглазова проведут эксклюзивные мастер-классы на Южном катке олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента спорта.

Урок мастерства на льду с Щербаковой пройдет 17 января. На следующий день, 18 января, все желающие могут посетить занятие по катанию на коньках с Двоеглазовой.

"Участники мастер-классов смогут лично пообщаться с фигуристками и получить карточки с автографами звезд", – рассказали в департаменте.

Мероприятия дадут возможность поклонникам фигурного катания и юным спортсменам получить опыт и рекомендации от титулованных фигуристок. Участие в мероприятиях бесплатное.

Кроме того, 16 января на катке в парке "Яуза" пройдет патриотическая акция. Она начнется в 17:00. В программе запланированы командная эстафета, соревнования по перетягиванию каната и гонка на коньках.

На площадках "Московских сезонов" продолжают работать катки

