11 марта, 12:42

Политика

Власти Молдавии одобрили денонсацию базовых договоров СНГ

Фото: depositphotos/luckyuran

Правительство Молдавии одобрило денонсацию, то есть отказ от выполнения обязательств, базовых договоров Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает News.ru со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Инициатором стал МИД республики – по мнению министерства, ключевые принципы СНГ якобы не соблюдаются. Денонсируются Соглашение о создании СНГ, протокол к Соглашению о создании СНГ и Устав СНГ. Были подписаны 8 декабря 1991 года, 21 декабря 1991 года и 22 января 1993 года соответственно.

Данное решение было одобрено комиссией по внешней политике парламента Молдавии. Там отмечали, что выход из структур СНГ является естественным шагом на пути в Европейский союз.

В мае 2023 года председатель парламента Молдавии сообщил об инициации выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отправил властям запрос на подготовку соответствующего проекта. В качестве аргумента он заявил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в нем не помогло республике решить насущные проблемы.

Кроме того, глава парламента республики Игорь Гросу заявлял, что Молдавия денонсировала конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Решение о выходе из договора было принято на заседании парламента республики. По его словам, проект поддержали 53 из 101 депутата.

