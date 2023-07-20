Парламент Молдавии денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В Молдавии денонсировали конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Решение о выходе из договора было принято на заседании парламента республики. Об этом рассказал его глава Игорь Гросу.

Депутаты партии "Действие и солидарность" поддержали денонсацию конвенции.

"Постановление одобрено во втором и окончательном чтении голосами 53 депутатов из 101", – передает ТАСС слова Гросу.

В конце мая председатель парламента Молдавии сообщил об инициации выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отправил властям запрос на подготовку соответствующего проекта. В качестве аргумента он заявил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в нем не помогло республике решить насущные проблемы.

До этого президент Майя Санду отметила, что Москва стремилась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. Она назвала планы Кремля "очевидными". По ее мнению, они заключаются в том, чтобы использовать Молдавию в конфликте против Украины.



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