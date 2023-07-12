Коммунисты и социалисты Молдавии вынесут вотум недоверия правительству Речана

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Блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря Соцпартии Влада Батрынча.

"Сегодня сообщаем, что мы инициируем вотум недоверия правительства, он будет зарегистрирован блоком коммунистов и социалистов с привлечением внепарламентских партий, гражданского общества, а также представителей местных властей, которых бросили самостоятельно бороться с проблемами и лишили поддержки Кишинева", – прокомментировал Батрынча действия правящей партии.

Как уточнил Батрынча, граждане Молдавии поддержат отставку правительства и будут бороться за этот процесс. По его словам, это единственный шанс перезагрузить правительство и привести к власти профессионалов.

Отмечается, что правительство премьера Речана было утверждено 16 февраля.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующие власти Молдавии пытаются дрейфовать в сторону русофобии. По мнению Пескова, такая политика расходится с общественным настроением в Молдавии.

Он отметил акции протеста в Молдавии и заявил, что российские власти видят огромное число людей в этой стране, которые выступают против курса русофобии.

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