Песков заявил, что Кремль негативно относится к идее властей Молдавии отменить День Победы

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Власти России чрезвычайно негативно относятся к идее властей Молдавии отменить День Победы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Относимся чрезвычайно негативно. И подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. Конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование", – отметил он.

Ранее стало известно, что правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования Дня Победы. Премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что закон вступит в силу после того, как его утвердит парламент.

До этого молдавские власти запретили носить георгиевскую ленточку, не являющуюся частью наград.

Глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану объяснил, что если ленточка будет вместе с наградой, которой был удостоен этот человек, то она будет рассматриваться как часть награды. Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии, что запрещено.



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