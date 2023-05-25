ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией – МИД

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Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости. По его мнению, антироссийская заряженность их миссии в стране даже не скрывается.

"Видим, что при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами. В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения", – сказал он.

Галузин подчеркнул, что под лозунгом борьбы с иностранным информационным вмешательством в стране внедряются западные ценности и искореняется все русское. Он указал, что подобная политика наблюдалась ранее на Украине.

Замминистра усомнился, что новое присутствие ЕС в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране с учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО.

В конце мая Совет ЕС запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Ее цель заключается в содействии властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил об инициации выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он направил в правительство запрос на подготовку соответствующего проекта. Политик добавил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в СНГ не помогло республике решить насущные проблемы.

До этого президент Майя Санду сказала, что Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. По ее словам, планы Кремля "очевидны" и заключаются в том, чтобы сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдову в конфликте против Украины.