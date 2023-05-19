Президент Молдавии заявила, что Россия пыталась свергнуть молдавское правительство

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. Об этом сообщает ТАСС.

"Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов. Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет", – заявила она.

По словам Санду, планы Кремля "очевидны" и заключаются в том, чтобы сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдову в конфликте против Украины.

Ранее сообщалось, что партия социалистов Молдавии разработала постановление о том, что Санду узурпировала власть в стране. Молдавский политик Игорь Додон заявил, что соответствующий законопроект в скором времени внесут на заседание парламента.

До этого стало известно, что Молдавия решила выйти из соглашения СНГ об обмене информацией по охране границ. В правительстве Молдавии это обосновали тем, что Украина планирует выйти из СНГ, а других общих границ со странами Содружества у страны нет.