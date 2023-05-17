Социалисты Молдавии разработали постановление об узурпации власти президентом Санду

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Партия социалистов Молдавии разработала постановление об узурпации власти со стороны президента страны Майи Санду. Об этом рассказал молдавский политик Игорь Додон.

"Мы сегодня приняли решение, мы подготовили проект постановления парламента об объявлении об узурпации власти со стороны Майи Санду и партии "Действие и солидарность", – передает РИА Новости его слова.

Додон подчеркнул, что социалисты разработали законопроект, который будет на следующей неделе внесен на заседание парламента.

Ранее Санду сообщила, что апелляционная палата Кишинева приговорила лидера оппозиционной партии "Шор" и бизнесмена Илана Шора к 15 годам заключения из-за участия в банковских махинациях.

Суд выполнил требование граждан по возвращению выведенных из банков средств. Всего состояние Шора оценивается в 276 миллиардов долларов.

