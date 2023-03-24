Закон о переименовании госязыка в румынский вступил в силу в Молдавии

Фото: РИА Новости/Михай Карауш

Закон о переименовании государственного языка в румынский в Молдавии был опубликован в "Официальном вестнике" 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости. Публикация означает, что закон окончательно вступил в силу.

Президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. 23 марта парламент страны одобрил изменение, за которые отдали свой голос 58 депутатов. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык".

Отмечается, что поправка будет внесена и в Конституцию страны.

Ранее сообщалось, что в парламенте Молдавии произошла потасовка между депутатами во время обсуждения инициативы о переименовании молдавского языка в румынский. В ходе обсуждения на трибуну вышли оппозиционные депутаты из "Блока коммунистов и социалистов" (БКС) с плакатами, в которых призывали не издеваться над конституцией страны и не менять язык. Авторы инициативы, представляющие правящую "Партию действия и солидарности" (ПДС), попытались их оттеснить и разорвать плакаты, скандируя: "Манкурты!" У трибуны завязалась потасовка.



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