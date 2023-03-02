В Молдавии депутаты подрались из-за переименования молдавского языка в румынский

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В парламенте Молдавии произошла потасовка между депутатами во время обсуждения инициативы о переименовании молдавского языка в румынский. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе обсуждения законопроекта на трибуну вышли депутаты от оппозиционного "Блока коммунистов и социалистов" (БКС) с плакатами "Молодова, молдаване, молдавский" и "Не издевайтесь над конституцией". Авторы инициативы, представляющие правящую "Партию действия и солидарности" (ПДС), попытались их оттеснить и разорвать плакаты, скандируя: "Манкурты!" У трибуны завязалась потасовка.

Несмотря на инцидент, парламентарии приняли законопроект в первом чтении.

Основанием для официального переименования молдавского языка, по мнению законодателей, является постановление Конституционного суда Молдавии от 2013 года, которое утвердило румынский в качестве официального языка государства в соответствии с Декларацией о независимости. Этот документ занимает более высокую позицию в иерархии источников права Молдавии.

Проблема названия языка, на котором говорят жители республики, является одной из главных причин напряженности в обществе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на место следующей Украины западные государства на данный момент присматривают Молдавию. По его словам, молдавский президент Майя Санду готова на все. Так Лавров ответил на вопрос журналистов о том, кто в теории может последовать по украинскому пути.

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