Власти Молдавии сворачивают все формы взаимодействия с Приднестровьем – МИД РФ

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Власти Молдавии по наставлению Запада сворачивают все формы взаимодействия с Приднестровьем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Ситуация в приднестровском урегулировании в 2022 году значительно ухудшилась. Нынешние молдавские власти под диктовку Запада взяли курс на отказ от ранее достигнутых договоренностей и свертывание всех форм взаимодействия с Приднестровьем", – приводит его слова ТАСС.

Галузин заявил, что подобные действия властей Молдавии привели к беспрецедентному охлаждению диалога между Кишиневом и Тирасполем.

В Молдавии ранее заявили, что Россия готовит нападение на республику в 2023 году. Об этом заявил руководитель молдавской службы информации и безопасности Александр Мустяцэ, не приведя, однако, никаких аргументов, чтобы подтвердить реалистичность своих прогнозов.

В Минобороны России сообщили, что Киев готовит провокацию с постановочным вторжением в Приднестровье. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, при этом украинские диверсанты для осуществления провокации будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.

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