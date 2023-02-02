На место следующей Украины Запад присматривает Молдавию – Лавров

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На место следующей Украины западные государства на данный момент присматривают Молдавию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, молдавский президент Майя Санду готова на все. Так Лавров ответил на вопрос журналистов о том, кто в теории может последовать по украинскому пути.

"Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – цитирует дипломата РИА Новости.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что российская сторона на сегодняшний момент пребывает в эпицентре геополитического сражения.

Дипломат сравнил действия на Украине с войнами в 1812 и 1941 годах. По мнению Лаврова, те государства, которые пожелали подчинить себе все мировое сообщество, сейчас собрали силы и направили их в сторону России.

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