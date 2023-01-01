Патриарх Кирилл сравнил цель нынешней России с победой над "чумой фашизма"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал надежду на спасение Россией мира, а также сравнил нынешнюю цель страны с победой над "страшной чумой фашизма".

"В свое время именно Россия спасла мир от страшной чумы фашизма, благодаря жертвам России в первую очередь была достигнута победа", – цитирует священнослужителя ТАСС.

После литургии в Георгиевском соборе в Одинцове патриарх сообщил, что мировые страны находятся в атмосфере взаимного недоверия, а возрастающее между ними напряжение влияет на рост риска крупномасштабной войны.

Вместе с тем патриарх Кирилл отметил недоумение многих стран как реакцию на укрепление веры в России. При этом для россиян подобное обстоятельство является символом надежды на дальнейшее развитие страны, заявил он.

Ранее патриарх сообщил о пяти погибших священниках в зоне спецоперации на Украине. Среди погибших оказались протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев, протоиерей Михаил Васильев и иерей Александр Цыганов.



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