Патриарх Кирилл рассказал о пяти погибших военных священниках в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пять военных священников погибли во время спецоперации на Украине. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, протоиерей Олег Артемов погиб 24 мая, иерей Анатолий Григорьев – 9 сентября, протоиерей Евфимий Козловцев – 25 сентября, протоиерей Михаил Васильев – 6 ноября, иерей Александр Цыганов – 21 ноября.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России Михаилу Васильеву. Его наградили за мужество и героизм при исполнении гражданского долга.

До этого сообщалось, что протоиерей погиб при исполнении пастырских обязанностей.



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