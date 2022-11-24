Президент Федерации кикбоксинга Магаданской области погиб в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "Федерация кикбоксинга России"

Федерация кикбоксинга России сообщила, что в зоне проведения специальной военной операции погиб президент Федерации данного вида спорта Магаданской области Олег Кадочников. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"С прискорбием сообщаем, что 2 ноября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины геройски погиб заместитель командира взвода, командир разведывательного отделения разведроты 36-летний младший сержант, президент Федерации кикбоксинга Магаданской области Кадочников Олег Юрьевич", – заявили в пресс-службе.

Федерация кикбоксинга России также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Дата и время захоронения Кадочникова пока не сообщается, однако известно, что церемония состоится на федеральном военном кладбище "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах Московской области.

Ранее в ноябре российский актер и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе. Он также добавил, что подал такое прошение, но его отклоняют.

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