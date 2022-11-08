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Новости

08 ноября, 21:54

Происшествия

Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Михаилу Васильеву

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.

Согласно указу, звание было присвоено посмертно за мужество и героизм, которые были проявлены Васильевым при исполнении гражданского долга.

Как ранее уточнили в Русской православной церкви, священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

До этого при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов. Он попал под обстрел украинского "Смерча".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьпроисшествия

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