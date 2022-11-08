08 ноября, 21:54Происшествия
Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Михаилу Васильеву
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.
Согласно указу, звание было присвоено посмертно за мужество и героизм, которые были проявлены Васильевым при исполнении гражданского долга.
Как ранее уточнили в Русской православной церкви, священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.
До этого при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов. Он попал под обстрел украинского "Смерча".
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