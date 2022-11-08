Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Михаилу Васильеву

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.

Согласно указу, звание было присвоено посмертно за мужество и героизм, которые были проявлены Васильевым при исполнении гражданского долга.

Как ранее уточнили в Русской православной церкви, священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

До этого при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов. Он попал под обстрел украинского "Смерча".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!