Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В ходе российской спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, в РПЦ уточнили, что священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

Ранее стало известно, что протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области. Отмечалось, что военный священник скончался при исполнении своего пасторского долга. Уточнялось, что он попал под обстрел украинского "Смерча".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

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