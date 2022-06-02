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В Карачаевске простились с героически погибшим генерал-майором в отставке Канаматом Боташевым. Об этом сообщает администрация Карачаевского городского округа.

Боташев героически погиб, исполняя воинский долг.

В администрации отмечали, что на Центральной площади города будет совершен джаназа-намаз.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил почетное звание "Гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества. Кроме того, глава РФ назвал действия в ходе спецоперации на Украине военных 64-й отдельной бригады образцовыми.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Последний раз Минобороны РФ огласило данные о российских потерях в ходе спецоперации на Украине 25 марта. Тогда замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о гибели 1 351 военнослужащего. При этом число раненых достигло 3 825 человек.

Позднее в Госдуме заявили, что Россия практически перестала нести потери в результате изменения подхода к тактике ведения боевых действий. В настоящее время осуществляемая тактика соответствует всем руководящим документам, боевым уставам и наставлениям.

