1 351 российский военный погиб в ходе спецоперации на Украине – МО РФ

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С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР погибли более 1 300 российских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий", – сказал он.

Число раненых достигло 3 825 человек. Все решения по поддержке семей погибших солдат государство возьмет на себя: речь идет в том числе о помощи детям военных в вопросе получения высшего образования, погашении кредитов и решении проблем с жильем.

Потери со стороны Украины составили 30 тысяч человек: более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные, также рассказал Рудской.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

