ВС РФ рассматривали два варианта спецоперации на Украине – Генштаб

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Россия рассматривала два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР, что закреплено в конституциях республик, или на всей территории Украины, сообщил первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что в первом случае украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку, задействованную в так называемой операции объединенных сил.

Генерал пояснил, что по этой причине был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации.

Рудской напомнил, что Киев в 2014 и 2015 годах пытался решить проблему Донбасса военным путем и потерпел поражение, однако планы свои не изменил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

