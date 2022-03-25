Украинские войска с начала спецоперации потеряли 14 тысяч бойцов – Генштаб ВС РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
С начала военной спецоперации на Украине погибли 14 тысяч бойцов ВСУ. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
По его словам, изначально в составе ВСУ и нацгвардии числились 260 200 военнослужащих.
"За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные", – рассказал Рудской.
Он добавил, что существенные потери понесли все соединения сухопутных войск, которые действовали до начала операции.
Рудской отметил, что у Украины не осталось организованных резервов, а потери восполняются за счет мобилизованных граждан и личного состава войск территориальной обороны. При этом они не имеют достаточного уровня подготовки, что повышает риск потерь.
Ранее Рудской рассказал, что Вооруженные силы России практически полностью уничтожили воздушные силы Украины и систему противовоздушной обороны. По его словам, перестали существовать военно-морские силы страны. В частности, за месяц ВС РФ уничтожили 112 из 152 самолетов, 35 из 36 беспилотников Bayraktar ТВ2, 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану
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