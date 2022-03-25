Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море – Генштаб ВС РФ

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Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.

"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", – приводит слова Рудского РИА Новости.

По его словам, Украина безрассудно установила мины устаревших типов на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки украинской стороной морских мин. По словам представителя ведомства, боевики создали большие риски для судоходства в Черном и других морях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

