Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море – Генштаб ВС РФ

16:26
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.
"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", – приводит слова Рудского РИА Новости.
По его словам, Украина безрассудно установила мины устаревших типов на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки украинской стороной морских мин. По словам представителя ведомства, боевики создали большие риски для судоходства в Черном и других морях.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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