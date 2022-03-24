В МО РФ рассказали о гумкоридорах для выхода судов из портов Украины

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Гуманитарный коридор для выхода иностранных судов с Украины будет действовать ежедневно с 25 марта с 08:00 до 19:00. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в портах Украины заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Мизинцев также отметил, что протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль на юго-запад, а ширина полосы – 3 мили. Коридор будет действовать в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

Начальник центра управления обороной отметил, что суды не могут покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного для выхода в открытое море из-за высокой минной опасности во внутренних водах Украины и угрозы обстрела со стороны ВСУ. При этом Мизинцев добавил, что Россия не создает никакие опасности свободе гражданского судоходства.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки украинской стороной морских мин. По словам представителя ведомства, боевики создали большие риски для судоходства в Черном и других морях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

