России объявили тотальную гибридную войну – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запад объявил России тотальную гибридную войну, открыто намереваясь уничтожить и задушить российскую экономику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот термин (тотальная война. – Прим. ред.), который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией", – цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, западные политики открыто объявили, что целями этой войны является уничтожение российской экономики и России в целом. Он назвал происходящее санкционным беспределом, который обесценивает все проповедуемые Западом ценности – свободу выражения мнений, презумпцию невиновности, свободный рынок и неприкосновенность частной собственности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявленная Вашингтоном экономическая война грозит полностью разрушить дипломатические отношения России и США. Она подчеркнула, что это не в интересах Москвы, поскольку дипломатические отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы, интересы народов, проживающих на территории двух стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.