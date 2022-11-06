Женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города со стороны Украины погибла женщина. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

В настоящий момент личность погибшей устанавливается.

"В результате обстрела Кировского района Донецка в поселке шахты имени Абакумова погибла женщина", – говорится в его публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и уничтожила девять беспилотников в Донецкой Народной Республике.

Вертолет сбили в районе населенного пункта Угледар, а беспилотные летательные аппараты – в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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