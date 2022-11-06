Электричество и водоснабжение отсутствуют в Херсоне в результате теракта – власти

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Херсоне отсутствуют электричество и водоснабжение из-за повреждения электросетей в результате теракта. Об этом сообщают местные власти.

"Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода. Это вызвано повреждением электросетей", – передает ТАСС сообщение областной администрации.

Представители экстренных служб уточнили, что это произошло в результате теракта, который совершила украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ранее сообщалось, что подача электроэнергии по неизвестной причине прекратилась во всех районах Херсона.

До этого ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Одна из ракет попала в шлюз дамбы, однако, как заверили местные власти, к критическим разрушениям это не привело.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ усиливают обстрелы Херсонской области в рамках подготовки к наступлению

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