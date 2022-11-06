Свет пропал в Херсоне по неизвестной причине

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Подача электроэнергии по неизвестной причине прекратилась во всех районах Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Херсоноблэнерго".

"Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что", – сказали в организации.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Одна из ракет попала в шлюз дамбы, однако, как заверили местные власти, к критическим разрушениям это не привело.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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