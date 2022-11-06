В Киеве планируют эвакуировать три миллиона человек при полном отключении света – СМИ

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В Киеве начали планировать полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города, говорится в статье New York Times.

В материале поясняется, что в попытке предотвратить полный сбой в электросети национальная энергетическая компания Украины заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

Ранее мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что 80% жителей Киева остались без водоснабжения. Также в некоторых районах города отсутствует электричество после ударов по объектам критической инфраструктуры.

Россия начала наносить удары по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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