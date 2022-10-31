На Украине рассказали о нехватке оборудования для ремонта энергосистемы

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Исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сухарук рассказал, что большая часть оборудования для ремонта энергосистемы страны израсходована. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого. Сейчас мы работаем над тем, каким образом его все-таки приобрести или получить от наших партнеров, если у них будет возможность передать его бесплатно", – рассказал Сухарук.

Он также подчеркнул, что убытки энергохолдинга, по данным на 30 октября, оцениваются в сотни миллионов долларов.

Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черновицкой, Черкасской и Винницкой областях. Жителей регионов призвали последовать в укрытия гражданской защиты.

Россия начала осуществлять удары по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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