Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир

Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"

Из-за удара по Киеву был поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение. Он пояснил, что специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" совместно с другими экстренными службами и органами власти приложили все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию.

Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черновицкой, Черкасской и Винницкой областях. Жителей регионов призвали последовать в укрытия гражданской защиты.

Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что у властей есть информация о массированных ракетных ударах. По данным местных СМИ, система ПВО также работает в Одесской области.

Россия начала осуществлять удары по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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