МИД Казахстана заявил о возможной эвакуации сотрудников посольства в Киеве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что ведомство обдумывает возможность полной эвакуации сотрудников своего посольства на Украине.

"Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная", – передает ТАСС его слова.

Однако пока трудно сказать, в какой город направят дипломатов, добавил Смадияров.

Ранее посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну. Казахстанцев также попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

10 октября Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент России заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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