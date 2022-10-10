В Госдуме заявили, что Россия жестко бьет по терроризму

Фото: duma.gov.ru

В Госдуме прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Россия будет жестко отвечать на терроризм. Об этом пишет RT.

Свое мнение высказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Россия всегда бьет очень жестко по терроризму. Сегодняшний массированный удар – это ответ на все террористические акты по территории России, которые позволил себе киевский режим", – сказал он.

Кроме того, парламентарий назвал это предупреждением для всех стран, которые заинтересованы в затягивании конфликта.

"Это касается в первую очередь Вашингтона, это касается всех партнеров киевского режима. Ждем включения в этот процесс разума и здравого смысла", – резюмировал Шхагошев.

Ранее Владимир Путин заявил, что утром по объектам украинской инфраструктуры был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

В свою очередь, в Минобороны сообщили, что все цели массированного удара по Украине были достигнуты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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