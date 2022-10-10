Медведев выступил за полный демонтаж политического режима Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Целью будущих действий Москвы, помимо защиты людей и охраны собственных границ, должен стать полноценный демонтаж политического режима Киева. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, в настоящее время Украина с "нацистским политическим режимом" будет представлять для России постоянную угрозу, которая будет нести прямой и явный характер.

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", – добавил Медведев.

Ранее Владимир Путин заявил, что утром по объектам украинской инфраструктуры был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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