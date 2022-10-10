Канцлер Австрии призвал Россию и Украину вернуться к переговорам

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам. На своей странице в Twitter он указал на необходимость шагов по урегулированию конфликта.

"В этой чрезвычайно опасной ситуации важно снова предпринять шаги по деэскалации. Даже если сейчас это кажется безнадежным, цель должна состоять в том, чтобы вернуться за стол переговоров", – говорится в публикации.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг и австрийский президент Александер Ван дер Беллен осудили удары по Киеву и другим украинским городам, они призвали немедленно прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что австрийские власти вряд ли имеют право адресовать РФ призывы прекратить нанесение ударов по Украине, поскольку они не обвиняли Киев в обстреле российских инфраструктурных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, российские военные обстреливают энергообъекты в разных частях страны.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Политолог прокомментировал ситуацию с ракетными ударами по территории Украины

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