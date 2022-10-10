Посольство Казахстана в Киеве призвало граждан покинуть Украину

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан при возможности покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

Казахстанцев также попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

Посольство выпустило соответствующие рекомендации из-за активизации атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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