Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 31 октября, воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черновицкой, Черкасской и Винницкой областях, свидетельствует цифровая карта воздушных тревог Минцифры Украины.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – говорится в сообщении администрации Киева в телеграм-канале.

Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что у властей есть информация о массированных ракетных ударах. По данным местных СМИ, система ПВО также работает в Одесской области.

Ранее МИД Ирана призвал своих граждан в ближайшее время воздержаться от поездок на Украину, а тем, кто уже находится в стране, рекомендуется срочно покинуть ее из соображений безопасности.

С аналогичным призывом к своим гражданам выступил и МИД Китая.

До этого посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан при возможности покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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