МИД Китая призвал граждан покинуть Украину

Фото: ТАСС/Артем Иванов

МИД Китая призвал граждан покинуть территорию Украины. Об этом сообщило Global Times в Twitter.

Находящихся на Украине китайцев призвали усилить меры предосторожности и эвакуироваться.

Посольство страны выразило готовность оказать помощь в организации выезда.

Ранее посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан при возможности покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну. Казахстанцев также попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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