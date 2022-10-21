МИД Ирана призвал граждан страны покинуть Украину

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МИД Ирана призвал своих граждан в ближайшее время воздержаться от поездок на Украину, а тем, кто уже находится в стране, рекомендуется срочно покинуть ее ради своей безопасности, сообщает РИА Новости.

В заявлении, выпущенном внешнеполитическим ведомством, говорится, что такие меры необходимы в связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности на Украине.

Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выступил МИД Китая. Находящихся на Украине китайцев призвали усилить меры предосторожности и эвакуироваться. Посольство страны выразило готовность оказать помощь в организации выезда.

До этого посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан при возможности покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну. Казахстанцев также попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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