10:42Политика
Кличко заявил об отсутствии света и воды в некоторых районах Киева
Фото: ТАСС/Christophe Gateau/dpa/picture-alliance
В результате ударов по объектам критической инфраструктуры некоторые районы Киева остались без воды и света. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", – написал он.
По словам мэра, в городе работают все службы.
До этого в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черновицкой, Черкасской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога. Городская администрация Киева призывала жителей проследовать в укрытия гражданской защиты.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина может остаться без тепла, света и воды на долгие месяцы. По его словам, в настоящее время без водоснабжения и электричества находятся около 1 800 населенных пунктов Украины.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!