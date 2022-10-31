Кличко заявил об отсутствии света и воды в некоторых районах Киева

Фото: ТАСС/Christophe Gateau/dpa/picture-alliance

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры некоторые районы Киева остались без воды и света. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.



"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", – написал он.

По словам мэра, в городе работают все службы.

До этого в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черновицкой, Черкасской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога. Городская администрация Киева призывала жителей проследовать в укрытия гражданской защиты.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина может остаться без тепла, света и воды на долгие месяцы. По его словам, в настоящее время без водоснабжения и электричества находятся около 1 800 населенных пунктов Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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