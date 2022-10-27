Зеленский хотел бы начать ядерное противостояние в мире – Захарова

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва призывает Запад повлиять на Украину, чтобы Киев отказался от авантюры с применением "грязной бомбы" и ядерного шантажа. По словам Захаровой, все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели мирных граждан.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине создали муляж ракеты, которую запланировали начинить радиоактивным материалом. После этого Киев якобы собирается сбить ракету над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, обвинив Россию в пуске ядерного заряда. Затем Украина планирует показать Западу и украинской прессе детали макета.

До этого поступили сообщения о том, что Украина намерена взорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности. Предполагалось, что такие действия Киев хочет сделать для последующего обвинения России в применении ядерного оружия.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, отрицать вероятные действия Украины непозволительно. Пресс-секретарь президента РФ акцентировал внимание на глобальной угрозе, которую представляют возможные действия киевского правительства.



Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

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